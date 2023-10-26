نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سلافيا براج اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "الأولمبيكو" مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي ونظيره فريق سلافيا براجا التشيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب المجموعة السابعة

1- سلافيا براجا، 6 نقاط.

2- روما، 6 نقاط.

3- سيرفيت، دون نقاط.

4- شريف، دون نقاط.

تردد القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سلافيا براج

ويمكن متابعة أحداث مباراة روما وسلافيا براجا اليوم الخميس في الجولة الثالثة من الدورى الأوروبي، عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية، وهما:-

قناة BeIN Sports 3 HD

التردد: 11013، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.