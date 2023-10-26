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أحمد جودة - القاهرة - فوز ألو إيجيبت والنصر وكهرباء الإسماعيلية والمريخ وبلقاس بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الثالثة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني.



المجموعة الثالثة



-- فوز فريق المريخ على فريق نجمة سيناء برباعية مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المريخ بهدفين نظيفين سجلها أحمد هاشم في الدقيقتين 31،28 من الشوط الأول.

وأضاف محمد اسلام الهدف الثالث للمريخ وتمكن محمد عوض من تسجيل الهدف الرابع وإدرك نجمه سيناء هدفين عن طريق الحضري وعبد الرحمن بالشوط الثاني.



-- فوز فريق الشمس على فريق المستقبل سبورت بهدفين نظيفين.



-- تعادل فريق جنوب سيناء مع فريق العبور بهدف لمثله تقدم فريق جنوب سيناء بهدف فرغلي بالو في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، وتعادل طارق وطني في الدقيقة 12 من نفس الشوط.



-- فوز فريق النصر على فريق مركز شباب العريش بهدفين مقابل هدف حيث تقدم العريش بهدف وتعادل النصر وفي الشوط الثاني خطف كريم سعيد الهدف الثاني للنصر.



المجموعة الرابعة



-- فوز فريق الو ايجيبت على فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم ألو إيجيت بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن هشام في الدقيقة 12 ومحمود سعد في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أدرك عبد الغني عصام هدف اتحاد الشرطة في الدقيقة 22.



وشهد اللقاء إصابة الحكم احمد ابو شعيع ونزول الحكم الرابع محمد رجب في الدقيقة 82 من المباراة.



-- فوز فريق بورتو السويس على فريق الانتاج الحربي بهدف دون رد سجله يوسف طاهر أبو زيد.



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية على فريق مصر للتامين بخماسية مقابل ثلاثة.

- فوز فريق ايسترن كومباني على فريق تيم إف سي بهدف سجله اسامة كاچو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.