المصري يتسلم كارنيهات الثنائي بعد أزمة انتهاء أزمة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري كارنيهات الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت بشكل ودي.

المصري يتسلم كارنيهات الثنائي بعد الأزمة

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ودخل النادي المصري معسكرًا مغلقا بمدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء استعدادًا للقاء المقرر إقامته على ستاد برج العرب.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

