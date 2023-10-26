نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. البنك السعودي للاستثمار راعي رسمي لنادي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع البنك السعودي للاستثمار ليكون راعي للنادي في الفترة القادمة في الدوري الإسباني.

سبب تعاقد ريال مدريد مع البنك السعودي للاستثمار

ليكون هناك دخل لنادي ريال مدريد بخلاف نسبة الحصول على البطولات العالمية والمحلية لنادي ريال مدريد.

يحتل نادي ريال مدريد المركز الأول برصيد 25 نقطة من 10 مباريات في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

حقق ريال مدريد الفوز على سبورتنج براغا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم.

