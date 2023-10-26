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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18 سنة، في تحقيق الفوز علي نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 75-46، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، علي صالة نادي طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعه الثالثة لدوري المرتبط.

مرتبط سلة الزمالك يهزم هليوبوليس في دورى المرتبط

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

26/15

39/31

54/35

75/47

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من "هليوبوليس، الأولمبي، وطلائع الجيش".

وفاز فريق الزمالك أمس علي نظيره الأولمبي بنتيجة 99-33، في المباراة التي أقيمت بينهما في اطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

ويواجه الزمالك غدا نظيره طلائع الجيش علي صالة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

ويقود الفريق توني ميشيل مديرًا فنيًا، وهاني عبدالعزيز مديرًا إداريًا.

