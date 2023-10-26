(بين الشوطين).. الترجي ينهي الشوط الأول متقدمًا على مازيمبي بهدف أسامة بوقرة

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أحمد جودة - القاهرة - أنهي الترجي التونسي الشوط الأول من مباراته امام نظيرة مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد أحرزه اللاعب أسامه بوقرة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

الترجي ينهي الشوط الأول متقدمًا على مازيمبي

ويسعي الترجي التونسي لحسم بطاقه الصعود إلي نصف النهائي من الدوري الإفريقي لينتظر الفائز من مباراة الوداد المغربي وانيما النيجيري.

وكانت مباراة الذهاب مخيبة الآمال للفريق التونسي حيث هزم الترجي من مازيمبي بهدف دون رد في مباراة الإياب.

ويلتقي اليوم الترجي التونسي نظيره مازيمبي الكونغولي علي الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيطر الترجي التونسي على مجريات اللقاء حيث وصل استحواذ الفريق التونسي إلى 59% مقابل 41% للفريق الكونغولي.