نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لـ أحمد أيمن منصور بعد انتهاء أزمته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمصرى على صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل الإجتماعي عن انتهاء أزمته مع نادى الزمالك " قائلًا:" وفجاه تلاقيها اتحلت من عند ربنا وانت كل إلى عملته توكلت علي الله".

أحمد أيمن منصور على فيسبوك

تفاصيل أزمة أحمد أيمن منصور

كان نادي الزمالك قد تنازل عن الشكوى التي قدمها في اتحاد الكرة ضد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وذلك بعد الاتفاق مع إدارة المصري.

تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري كارنيهات ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت، بشكل ودي.

و من المتوقع مشاركة الثنائي فى مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري نايل.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.