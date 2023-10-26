بيراميدز يختتم تدريباته في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم نادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري نايل.

جايمي باتشيكو يسعي لتحقيق الفوز على المصري

يسعي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تحقيق الفوز على المصري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري مبكرًا.

وحقق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.