نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر فتح دورات لتقييم الحكام للمرحلة ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف جمال علام رئيس الاتحاد، فتح دورات لتقييم الحكام للمرحلة الثانية داخل مقر اتحاد الكرة.

سبب فتح اتحاد الكرة لهذه الدورة للمرحلة الثانية

لتقييم أداء الحكام بالكامل عبر المباريات لوضع تصنيفات جديدة لهم طبقًا للمرحلة الثانية من دورة تقييم الحكام.

ويسعى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تقليل أخطاء الحكام في المباريات في الدوري الممتاز في الفترة الحالية.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل أخطاء تحكيمية بالجملة في بعض المباريات أثرت على نتائج الفرق.

وتعلن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا اليوم أسماء حكام مباريات الغد من الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.