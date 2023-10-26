نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي.. عقدة تطارد الفارس الأبيض و"البلدوزر" كبير الهدافين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ضد نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2023 – 2024.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره إنبي، غدًا الجمعة، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية بالموسم الحالي.

الزمالك يدخل المباراة وفي جعبته 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل إنبي المركز الـ11 برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمتين.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الانتصار في مباراة الغد من أجل التقدم نحو صدارة الترتيب والمنافسة على لقب الدوري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

جمعت الزمالك وإنبي 41 مباراة قبل مواجهة الفريقين غدًا، حقق الفارس الأبيض الفوز في 21 مباراة، مقابل 8 انتصارات لصالح الفريق البترولي، وحسم التعادل 12 مباراة بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 53 هدفًا في شباك إنبي، بينما زار لاعبو الفريق البترولي الشباك البيضاء 34 مرة.

ويعد عمرو زكي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 5 أهداف بقميص الزمالك وإنبي في مواجهاتهما السابقة، ويليه الثنائي محمود كهربا ومحمود علاء وعبد الحليم علي وشيكابالا سجل كل منهم 3 أهداف.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي في آخر 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراتين، ويرجع آخر انتصار للفارس الأبيض إلى 26 أكتوبر 2021 وفاز بهدفين دون رد.

وعلى مستوى بطولة الدوري الممتاز، تقابل الفريقين في 37 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض 19 انتصارًا، مقابل 7 انتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل 11 مباراة.