نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انطلق العد التنازلي لانطلاق أحداث مباريات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.
ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس.
ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي
المجموعة الأولي:
وست هام 6 نقاط.
فرايبورج 3 نقاط.
أولمبياكوس 3نقاط.
باكا توبولا نقطة.
المجموعة الثانية:
آيك أثينا 3 نقاط.
أولمبيك مارسيليا نقطتين.
أياكس أمستردام نقطتين.
برايتون نقطة.
المجموعة الثالثة:
سبارتا براج 3 نقاط.
رينجرز 3 نقاط.
أريس لياموسل 3 نقاط.
ريال بيتيس 3 نقاط.
المجموعة الرابعة:
أتالانتا 6 نقاط.
سبورتنج لشبونة 3 نقاط.
شتروم جراس 3 نقاط.
راكوف 0 نقاط.
المجموعة الخامسة:
ليفربول 6 نقاط.
تولوز 4 نقاط.
سانت جلواز نقطة واحدة.
لاسك 0 نقاط.
المجموعة السادسة:
باناثينايكوس 4 نقاط.
رين 3 نقاط.
فياريال 3 نقاط.
ماكابي حيفا نقطة.
المجموعة السابعة
سلافيا براج 6 نقاط.
روما 6 نقاط.
شيريف تيراسبول 0 نقاط.
سيرفيت 0 نقاط.
المجموعة الثامنة
باير ليفركوزن 6 نقاط.
كاراباخ 6 نقاط.
مولده 0 نقاط.
هاكن 0 نقاط.