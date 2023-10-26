نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق العد التنازلي لانطلاق أحداث مباريات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي

المجموعة الأولي:

وست هام 6 نقاط.

فرايبورج 3 نقاط.

أولمبياكوس 3نقاط.

باكا توبولا نقطة.

المجموعة الثانية:

آيك أثينا 3 نقاط.

أولمبيك مارسيليا نقطتين.

أياكس أمستردام نقطتين.

برايتون نقطة.

المجموعة الثالثة:

سبارتا براج 3 نقاط.

رينجرز 3 نقاط.

أريس لياموسل 3 نقاط.

ريال بيتيس 3 نقاط.

المجموعة الرابعة:

أتالانتا 6 نقاط.

سبورتنج لشبونة 3 نقاط.

شتروم جراس 3 نقاط.

راكوف 0 نقاط.

المجموعة الخامسة:

ليفربول 6 نقاط.

تولوز 4 نقاط.

سانت جلواز نقطة واحدة.

لاسك 0 نقاط.

المجموعة السادسة:

باناثينايكوس 4 نقاط.

رين 3 نقاط.

فياريال 3 نقاط.

ماكابي حيفا نقطة.

المجموعة السابعة

سلافيا براج 6 نقاط.

روما 6 نقاط.

شيريف تيراسبول 0 نقاط.

سيرفيت 0 نقاط.

المجموعة الثامنة

باير ليفركوزن 6 نقاط.

كاراباخ 6 نقاط.

مولده 0 نقاط.

هاكن 0 نقاط.