نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأوروبي قبل لقاءات الجولة الثالثة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة، عن من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأوروبي قبل لقاءات الجولة الثالثة.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب هدافي الدوري الأوروبي قبل لقاءات الجولة الثالثة.

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي

أوباميانج.. مارسيليا، هدفان

فيكتور.. سبورتينج لشبونه، هدفان

لوكاكو.. روما، هدفان.

بيلوتي.. روما، هدفان

شالاي.. فرايبورج، هدفان

أيوب الكعبي. أولمبياكوس، هدفان

عبدالله سيما.. رينجرز، هدفان.

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية bein sports، حاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.