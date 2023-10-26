نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة الأحد.. الأهلي يتفوق على صنداونز في تاريخ المواجهات وسر الرقم 5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثالثة من عصر الأحد المقبل، وذلك لمتابعة مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، حين يحل الأهلي ضيفًا على نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

الأهلي يتفوق على صنداونز في تاريخ المواجهات

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لتاريخ مواجهات الأهلي وفريق صنداونز الجنوب أفريقي.

خاض فريق الأهلي 14 مباراة أمام نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وذلك منذ أول مباراة عام 2002 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وحتى النسخة الماضية من البطولة.

حقق فريق الأهلي الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهزم في 4 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 19 هدفا، واستقبلت شباكهم 19 هدفا أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

لم يسبق للأهلي تحقيق الفوز على نظيره فريق صنداونز على ملاعب جنوب إفريقيا، فيما حقق فريق صنداونز الجنوب أفريقي الفوز على الأهلى داخل الأراضي المصرية في مباراة واحدة.

يعد مهاجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي خالد بيبو الهداف التاريخي للقلعة الحمراء في شباك فريق صنداونز الجنوب أفريقي، بواقع تسجيله 3 أهداف.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الفريقين، كان من نصيب فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019، وذلك بخماسية نظيفة في شباك فريق الأهلي.

يعود أكبر فوز للأهلي أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي إلى عام 2001، مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بثلاثية نظيفة.

يعتبر فريق صنداونز أكثر فرق جنوب إفريقيا مواجهة أمام فريق الأهلي، وذلك بواقع 14 مباراة.

نجح فريق الأهلي في تحقيق أطول سلسلة من اللاهزيمة أمام فريق صنداونز في 5 مباريات.

يعد اللاعب بيتر شالولايل مهاجم فريق صنداونز الهداف التاريخي لفريق صنداونز في شباك فريق الأهلي برصيد 3 أهداف.

يأتي الحارس محمد الشناوي أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز، برصيد 10 مباريات.

