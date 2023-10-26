خاص.. حقيقة شكوى حمزة الجمل للإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الكابتن حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني السابق لفريق الدراويش والحالي لفريق النجف العراقي، حقيقة شكواه ضد الإسماعيلي بسبب تأخر مستحقاته.

حقيقة شكوى حمزة الجمل للإسماعيلي بسبب تأخر مستحقاته

وحيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن حمزة الجمل لم ولن يتخذ أي خطوة يؤثر بها سلبًا على النادي الإسماعيلي نهائيًا.

وأوضح، قام حمزة الجمل بالتحدث مع مجلس إدارة الإسماعيلي حول الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ مليون ونص المليون منذ فترة توليه للقيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي.

وتابع المصدر في تصريحاته، الجمل لا يفكر في اتخاذ أي إجراءات قانونية في الوقت الحالي والتي قد تؤثر على مصلحة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة بقيادة نصر أبو الحسن وعده بصرف مستحقاته المتأخرة.

جدير بالذكر أن مسؤولي الدراويش يتطلعون في الوقت الحالي لسد جميع المديونيات المتأخرة لنجوم الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث استطاع مجلس الإسماعيلى إنهاء مستحقات ياو أنور المتأخرة وتسليمه شيكين بقيمة 750 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فريق الداخلية فى الخامسة، مساء الاثنين المقبل، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.