الرياضة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره فريق الهلال، وذلك في الثامنة من مساء الغد على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي يستعيد كيسيه وماكسيمين قبل مواجهة الهلال

وتلقى فريق الأهلي بشرة خير اليوم، قبل سفر فريقه إلى الرياض، وذلك بعودة الثنائي المصاب  آلان سان ماكسيمين لاعب الجناح الفرنسي، وكذلك لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.

وخرج الثنائي مصابًا في مباراة الجولة الماضية أمام فريق الوحدة بالدوري السعودي، والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الغد عبر قناة SCC HD بصوت المعلق المصري مدحت شلبى والمعلق الإماراتي فارس عوض.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، ويأتي فريق الأهلي في المرتبة الرابعة برصيد 22 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا