الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره فريق الهلال، وذلك في الثامنة من مساء الغد على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي يستعيد كيسيه وماكسيمين قبل مواجهة الهلال

وتلقى فريق الأهلي بشرة خير اليوم، قبل سفر فريقه إلى الرياض، وذلك بعودة الثنائي المصاب آلان سان ماكسيمين لاعب الجناح الفرنسي، وكذلك لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.

وخرج الثنائي مصابًا في مباراة الجولة الماضية أمام فريق الوحدة بالدوري السعودي، والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الغد عبر قناة SCC HD بصوت المعلق المصري مدحت شلبى والمعلق الإماراتي فارس عوض.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، ويأتي فريق الأهلي في المرتبة الرابعة برصيد 22 نقطة.