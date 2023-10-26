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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الخميس مرانه الأخير وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالجولة الخامسة من ضمن منافسات دوري نايل.

تفاصيل المران الأخير للمصري قبل مواجهة بيراميدز بدوري نايل

يستضيف ملعب ستاد برج العرب في تمام الساعه الرابعة عصر غدا الجمعة مباراة المصري وبيراميدز.

وشهد المران تركيزا كبيرا من علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على الجوانب التكتيكية والخططية الملائمة لفريق بيراميدز والتركيز على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية.

خاض حراس المرمى مرانا شاقا تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

اختتم المران بتقسيمة شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على نيل ثقة مديرهم الفني أملا في دخولهم للتشكيل الأساسي.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

