نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض.. بيلينجهام يطلق تصريحات مثيرة قبل موقعة ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد، بتصريحات مثيرة قبل مباراة الكلاسيكو والتي ستجمع بين الميرنجي وبرشلونة في قمة الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره برشلونة، يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب مونتجويك ضمن منافسات الليجا.

تصريحات جود بيلينجهام عن الكلاسيكو

وقال بيلينجهام في تصريحات صحفية:" أشعر بحماس كبير مع قرب مباراة الكلاسيكو، في الحقيقة أنا ممتن للجماهير وأتمنى أن أواصل تقديم ما يجعلني أرد لهم هذا الدين".

وأضاف نجم ريال مدريد: "المدرب يمنح اللاعبين حرية كبيرة، لذلك تجد أن هناك قوة كبيرة في الفريق بعيدًا عن الفروق الفردية، لقد سجلت 11 هدفًا وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع:" الذكرى الأفضل لي في الكلاسيكو هي احتفال كريستيانو رونالدو الايقوني بعدما سجل هدفًا في مرمى برشلونة على أرضية كامب نو".

وواصل:" دائمًا ما أتذكر احتفال كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد حينما طالب بالهدوء هذه الصورة أيقونية".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.