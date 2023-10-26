نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صن داونز يعلن فتح مدرجاته بالمجان في مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق صن داونر فتح مدرجاته مجانا، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة الأحد المقبل في تمام الثالثة عصرا، على ملعب "ملعب لوفتس سرسفيلد".

ليست المرة الأولى

سبق لنادي صن داونر فتح مدرجاته قبل مواجهة الأهلي، من أجل التسلح بجماهيره لعبور الموقعة الصعبة أمام بطل إفريقيا.

وفتحت المدرجات مجانا في المواجهة الأخيرة، والتي جمعت الفريقين في دور المجموعات ليفوز صاحب الأرض بخماسية مقابل هدفين.

ورغم ابتعاد الجنوب افريقي عن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال، إلا أن المواجهة تكررت في دوري السوبر الإفريقي.