زمالك 2007 يفوز على الداخلية بركلات الجزاء في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بركلات الترجيح من منطقة الجزاء بنتيجة س7-6، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأخير، بالجولة الثامنة لبطولة الجمهورية.

زمالك 2007 يفوز على الداخلية

وانتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبعدها تم الاحتكام إلى القاعدة في حال نهاية أي مباراة بالتعادل سواء إيجابيا أو سلبيا يلجأ الفريقان مباشرة لخوض ركلات ترجيح ويحصد الفائز منها على نقطة إضافية، وهو ما يعني أن الفائز سيحصد نقطتين، والخاسر سيكتفي بنقطة واحدة.

أحرز هدف الزمالك في الوقت الأصلي أحمد عبد الرحمن الهواري.

بينما ركلات الترجيح سجل كل من: زياد كمال ومحمد ونيس وأحمد حسن وسيف محمد وحسام عاشور التقي ومصطفى طلعت "تيتو" وياسر محمد المحمدي.

يقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.