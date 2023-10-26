الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي

يختتم نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب