البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي البنك الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي بالعجوزة استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل.

تفاصيل مران البنك الأهلي اليوم

خاض لاعبو نادي البنك الأهلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة مودرن فيوتشر.

قام لاعبو نادي البنك الأهلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة مودرن فيوتشر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد القاهرة