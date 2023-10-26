نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره تولوز مساء اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة ليفربول وتولوز مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تولوز

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: جوميز - ماتيب - تشامبرز - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جرافينبيرخ - إنزو - جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - إيليوت - نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز

وستنقل أحداث مباراة ليفربول وتولوز عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.