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أحمد جودة - القاهرة - حقق ناشئ مقاولون طنطا فوزا غاليا وكبيرا على فريق نادي بروكسى فى بطولة الجمهورية مواليد 2007 في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

شباب مقاولون طنطا يكتسح سماد ابوقير للاسمدة بخمسية في بطولة الجمهورية (ب) مواليد 2007



واقيمت المواجهة عصر اليوم على ملعب ابوقير وهي التي كانت من جانب واحد حيث فرض شباب مقاولون طنطا كلمتهم على المباراة منذ البداية.

احرز اهداف المباراة يوسف صالح هدفين وعلي زيان هدفين فيما أحرز اللاعب احمد هيثم هدف وحيد.

الجدير بالذكر ان نادى مقاولون طنطا يعد الابن الشرعي لنادى المقاولون العرب وهو الذي سبق وأن أخرج مجموعة من أبرز اللاعبين أمثال محمد صلاح ومحمد النني وعمر فايد.

وأكد رئيس قطاع الناشئين طارق الجميل لاعب المقاولون العرب السابق ونادى غزل المحلة في عصره الذهبى ان مقاولون طنطا يمتلك عناصر مميزة وقد تم دعم نادى المقاولون العرب هذا الموسم باكثر من لاعب تحت السن سيكون لهم دورًا كبيرًا فى الاعتماد عليهم بالغريق الأول قريبًا