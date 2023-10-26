نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يحسم التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه علي مازيمبي بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الترجي علي منافسه مازيمبي بنتيجة ثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي

وجاءت أهداف الترجي عن طريق كلا من: غيث وهابي في الدقيقة 45+1، وأسامة بوجرة في الدقيقة 76، ومحمد أمين توجاي في الدقيقة 87.

وتأهل فريق الترجي إلى دور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بمجموع المباراتين 1-3 حيث خسر الترجي مباراة الذهاب بهدف نظيف.

يذكر أن مباراة الذهاب على ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا قد انتهت بفوز بطل الكونغو بهدف نظيف.

وينتظر الترجي الفائز من مباراة الوداد وإنيمبا لمواجهته في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي