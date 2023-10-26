نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي قبل مباراة تولوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره فريق تولوز الفرنسي اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعة ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي قبل مواجهة نظيره فريق تولوز الفرنسي اليوم الخميس:

1- ليفربول 6 نقاط.

2- تولوز 4 نقاط.

3- سانت خليويزي نقطة واحدة.

4- لاسك لينز دون نقاط.

وتذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق تولوز الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية اليوم الخميس.