روجيرو ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على زيارة مران فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس.

روجر ميكالي يزور مران فيوتشر

كما دار حديث جانبي بين البرازيلي روجيرو ميكالي، وريكاردو فورموسينيو المدير الفني البرتغالي لمودرن فيوتشر، على هامش المران، حول الفريق ومسيرته بالدوري.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر

خاض لاعبو نادي البنك الأهلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة مودرن فيوتشر.

قام لاعبو نادي البنك الأهلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة مودرن فيوتشر.