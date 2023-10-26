انت الأن تتابع خبر عاجل| تشكيل الاتحاد السعودي أمام الحزم .. بنزيما القائد وحمد الله بديلاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي تشكيلته لمواجهة فريق الحزم، اليوم ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ،ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي ” دوري روشن” .وجاء على رأس تشكيل فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق والمنتقل حديثا للدوري السعودي، في إطار خطة المملكة لنقل الأداء الفني والتسويقي للمسابقة، على أمل منافسه الدوريات الأوروبية الكبري في نسبة المشاهدات والانتشار.

تشكيل فريق الاتحاد السعودي

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السعودي لمباراة الحزم كالتالي : في حراسة المرمي مارسيلو غروهي وأمامه الرباعي الدفاعي مهند الشنقيطي وفيليبي لويز وعمر هوساوي وحسن كادش وبامسعود وعلى مستوي وسط الملعب تواجد نجولو كانتي وكورنادو وسلطان الفرحان وخط الهجوم هارون كمارا وكريم بنزيما

وتواجد على مقاعد بدلاء فريق الاتحاد كلا من عبدالله المعيوف والعليان ورومارينيو ومروان الصجفي وسويلم المتهالي وعبدالرازق حمدالله وصالح العمري وطلال حاجي.

ترتيب فريق الاتحاد السعودي والحزم

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي ” دوري روشن : برصيد 20 نقطة بعد 10 مباريات حيث حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر اثني وتعادل في مثلهم أما فريق الحزم فيحتل المركز السابع عشر في المسابقة برصيد 6 نقاط فقط بعد الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 ماجهان وخسر 6 لقاءات

ويحاول نونو سانتو تحقيق الفوز وحصد ثلالث نقاط بعد الهجوم القوي من قبل الجماهير خلال الفترة الماضية وطلب برحيله عن الفريق بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي بنتيجة هدف دون رد وتعادل بعدها مع فريق التعاون وتراجع مستوي الفريق خلال الفترة الأخيرة ولكن الإدارة أصرت على استمراره على أمل العودة لطريق الانتصارات من جديد