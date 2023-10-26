انت الأن تتابع خبر «معشوق الجماهير و ملك الإفيهات» معلق مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري روشن 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على كافة التفاصل التي تخص كلاسيكو الدوري السعودي لكرة القدم لعام 2023/2024، وخلال التقرير المفصل سنتعرف على معلق مباراة الهلال والأهلي السعودي وموعدها والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي

حدد الاتحاد السعودي، موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم لعام 2023-2024، والتي من المقرر لها أن تقام غدًا الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي السعودي على ملعب الملك فهد الدولي معقل الزعيم والمعروف باسم الخيمة، والتي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم أجمع، بناء على ذلك ازدادت عملية البحث بشأن موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

[كيفية الحصول على تذاكر مباراة الأهلي والهلال] [ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجمعة]

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة غدًا الجمعة وهو يحتل المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري السعودي وذلك برصيد 26 نقاط بعد خوض 10 مباريات فيما يدخل فريق الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.

معلق مباراة الهلال والأهلي السعودي

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن معلق مباراة الهلال والأهلي السعودي والتي تعد مباراة ديربي يجمع بين الفريقين، حيث أعلنت مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية أسماء المعلقين لمباراة الهلال والأهلي السعودي والتي تقام في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، حيث تذاع المعلق المصري مدحت شلبي والمعلق الإماراتي فارس عوض.

[نيمار]

نيمار

[نادي الهلال]

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي

تذاع مباراة الهلال والأهلي السعودي التي تقام عبر قناة SSC Sports 1 وعبر تطبيق شاهد VIP، والتي يهتم بها الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء الوطن العربي من أجل متابعة مباريات الدوري السعودي.

[تذاكر مباراة الهلال والأهلي]

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال أمام الأهلي

حراسة المرمى: اللاعب ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي.

خط الوسط: نيمار، سالم الدوسري،مالكوم، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

[كيفية الحصول على تذاكر مباراة الأهلي والهلال]

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: بسام الحريجي، علي مجرشي، روجير إيبانيز، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: حسين المقهوي، نوح الموسى، غابرييل أليكساندر ميتريتا،.

خط الهجوم: رياض محرز، أليكساندر ميتريتا، روبرتو فيرمينو.