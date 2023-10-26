تصرف معتاد من نادي صن داونز لجماهيره قبل المواجهة مع الأهلي

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رياض - احمد صلاح - في تصرف معتاد من قبل إدارة نادي صن داونز قبل المواجهة أمام النادي الأهلي، أعلن إدارة النادي الجنوب أفريقي عن فتح مدرجات ستاد لوفتوس فيرسفيلد أمام الجماهير بالمجان في مواجهة المارد الأحمر.ويلتقي الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل في بروتوريا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

صن داونز يفتح ملعبه بالمجان أمام الأهلي

نادي صن داونز الجنوب أفريقي، أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، عن فتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بروتوريا، بالمجان وذلك في المباراة التي ستجمع الفريق الشهير بلقب البرازيليين أمام النادي الأهلي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

هذا التصرف ليس الأول من قبل إدارة نادي صن داونز، بل حدث من قبل عند مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، في المواجهة التي انتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 5-2.

وكان صن داونز قد تقابل مع فريق بترو أتلتيكو، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، مساءً في بروتوريا، لكنه طلب تعديل موعد مباراته أمام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لتقام 3 عصراً لمعرفته أن المارد الأحمر لا يفضل اللعب في هذار الوقت.

الأهلي في مواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي لكرة القدم

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعد التعادل في دار السلام مع سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما ثم التعادل في القاهرة بهدف لهدف، ليمر العملاق المصري بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التعادل.

بينما فريق صن داونز وصل لنصف النهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد في أنجولا، والتعادل السلبي في بروتوريا.