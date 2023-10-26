انت الأن تتابع خبر الترجي ضد مازيمبي .. التونسي يعبر لنصف نهائي السوبر الإفريقي بثلاثية | فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الترجي ضد مازيمبي ، بفوز الفريق التونسي بثلاث أهداف نظيفة، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ، على ملعب الاولمبي حمادي العقربي، في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي ” السوبر الإفريقي ” .وانتهت مباراة الترجي ضد مازيمبي بتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بمجموع المباراتين 1-3 ، حيث كان الترجي خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف وينتظر الترجي الفائز من مباراة الوداد وإنيمبا لمواجهتة في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

أهداف الترجي ضد مازيمبي

وافتتح أهداف مباراة الترجي ضد مازيمبي ، الفريق التونسي في الدقيقة الـ45 عن طريق غيث وهابي ، وسجل هدف الترجي الثاني بوقرة في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة ،بينما سجل الهدف الثالث محمد أمين توغاي في الدقيقة الـ86 من زمن المباراة

ويلتقي الترجي في المواجهة المقبلة مع الفائز من مباراة الوداد وإنيمبا في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي ، ومن ينتظر الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الفريق المتأهل لمواجهته في نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولي التي شارك فيها 8 أندية.

[الترجي ضد مازيمبي]

الترجي ضد مازيمبي

تشكيل الترجي ضد مازيمبي

وشهد تشكيل الترجي تواجد مميش في حراسة المرمي وخط دفاع رباعي مكون من بن علي و بن حميدة و توجاي و مرياح وتواجد في خط الوسط تقاو يان ووهابي ، وخط الهجوم غشةو رودريجيزو بوقرة ، فيما كان تشكيل مازيمبي في حراسة المرمي: سيادي وخط الدفاع مكون من كيتا ونتامبوي ومونديكو، و مباي وخط الوسط هاينيكوي و نجالا مولومي وليكونزا فيما جاء خط الهجوم بالثلاثي موامبا و فوفانا و أولادابو