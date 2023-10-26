نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل روما الرسمي لمواجهة سلافيا براج اليوم الخميس 26-10-2023 في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره سلافيا براج، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة روما ضد سلافيا براج، اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل روما الرسمي لمواجهة سلافيا براج

حراسة المرمى:- ميل سفيلار

خط الدفاع:- إيفان نديكا، جيانلوكا، دييجو

خط الوسط:- محمد زكي، إدواردو بوف، بريان كريستانتي- نيكولا

خط الهجوم:- حسام عوار، روميليو لوكاكو، ستيفان الشعراوي

ترتيب مجموعة روما في الدوري الأوروبي

1- سلافيا براج- 6 نقاط

2- روما- 6 نقاط

3- سيرفيت جنيف- دون نقاط

4- شيريف تيراسبول- دون نقاط

القناة الناقلة لمباراة روما ضد سلافيا براج

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الأوروبي، وبالتحديد عبر قناة bein sports 3 HD بتعليق المعلق المخضرم حفيظ دراجي