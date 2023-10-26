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أحمد جودة - القاهرة - يسعي علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لتجهير الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور للمشاركة في مباراة غدا الجمعة أمام نظيره بيراميدز بالجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

علي ماهر يجهز أحمد عيد وأحمد منصور للمشاركة في مواجهة بيراميدز بدوري نايل

وتسلم المصري كارنيهات الثنائي وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت بشكل ودي.

كان نادي الزمالك تنازل عن الشكوي التي قدمها في اتحاد الكرة ضد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وذلك بعد الاتفاق مع إدارة المصري.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

