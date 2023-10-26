نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يشارك في تعادل الخليج أمام التعاون بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة التعاون والخليج، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة مباراة الخليج والتعاون

وسجل الخليج هدفه في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال عرضية من ركلة ركنية على الناحية اليمنى، ارتقى إليها لوبيز وسدد الكرة برأسية رائعة سكنت الشباك.

فيما تمكن جواو بيدرو من تسجيل هدف التعادل لفريق التعاون من ركلة ركنية عن طريق في الدقيقة 37.

وشارك المحترف المصري محمد شريف في المباراة بالكامل، أساسيًا مع الخليج

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 24 نقطه،ويحتل بها وصافة جدول الدوري السعودي، بينما ارتقى الخليج للمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.