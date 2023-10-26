نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شبانة يكشف تغريم نجم الأهلي وحسين السيد يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور.. القمة لضحايا غزة ورحيل نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

تغريم نجم الأهلي 100 ألف جنيه

قال الإعلامي محمد شبانة أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر توقيع غرامة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد استخدام السوشيال ميديا دون الحصول علي إذن مسبق منه بعد استبعاده من قائمة مباراة سيمبا التزاني.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن مدير الكرة أخطر اللاعب بتغريمه ب 100 ألف جنيه، وحذره بمضاعفة العقوبة في حالة استمراره الخروج عن النص خلال افترة المقبلة.

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إمام عاشور وقع 4 مواسم للأبيض قبل انضمامه للأهلي

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بمفاجأة في عقد لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالي إمام عاشور، وكواليس خلف الحقائق.

وصرح حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة، "أون تايم سبورت"، مع الإعلامى أحمد شوبير، قائلًا: " تم التجديد لإمام عاشور 4 مواسم براتب ثابت على مدار ال 4 سنوات قبل رحيل اللجنة، ولكن ترددت أقاويل كثيرة عقب ذلك ثم فوجئنا بعدم توثيق العقد، ولم نجد تفسير لذلك الأمر"

وأكمل: "في ذلك الوقت الحالي كان سيكون إمام عاشور لاعبًا في النادي الزمالك لأن عقده القديم كان سينتهي في يناير 2024، ولكنه فرط في ذلك".

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عمرو السيسي على أعتاب الرحيل عن الزمالك

اقترب عمرو السيسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن هناك استقرار داخل الزمالك على رحيل السيسي، ومن المتوقع الاستغناء عن خدماته حال التمكن من حل أزمة القيد، لكنه لم يتلقى أي عروض حتى الوقت الحالي.

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شوبير يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره صن داونز، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي المذاع على راديو أون سبورت، أن صن داونز الجنوب افريقي طالب الاتحاد الإفريقي بتعديل موعد ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، لتقام فى تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

واضاف، أن هناك أنباء ترددت بأن صن داونز طلب تعديل موعد اللقاء في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، نظرًا لأن المواجهة سوف يعقبها عمل داخل البلاد، وبناء عليه سوف تكون المدرجات خالية من الجماهير.

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حقيقة إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لصالح ضحايا غزة

شهدت الأيام الماضية تنفيذ العديد من المبادرات في الرياضة المصرية، من أجل تقديم يد العون والدعم والمساعدة لإخواننا في فلسطين المحتلة، بعد تعرضهم للقصف والعنف على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح خطوط التواصل مع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، حول بحث إمكانية خوض مباراة يتم تخصيص دخلها لصالح أهل غزة.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: "وزارة الشباب والرياضة تتبنى إقامة مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، وتخصيص دخلها لأهالي غزة".

وتابع: "لقد بدأنا بالفعل مراحل التواصل بين الأهلي والزمالك، وهناك توافق وقبول بين الطرفين".