نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. بيلنيجهام يستفز برشلونة ودفع مستحقات أوسوريو المتأخرة وحل أزمة ثنائي المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

الترجي يحسم التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه علي مازيمبي بثلاثية نظيفة



فاز فريق الترجي علي منافسه مازيمبي بنتيجة ثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وجاءت أهداف الترجي عن طريق كلا من: غيث وهابي في الدقيقة 45+1، وأسامة بوجرة في الدقيقة 76، ومحمد أمين توجاي في الدقيقة 87.

وتأهل فريق الترجي إلى دور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بمجموع المباراتين 1-3 حيث خسر الترجي مباراة الذهاب بهدف نظيف.

بيلينجهام يطلق تصريحات مثيرة قبل موقعة ريال مدريد وبرشلونة

وقال بيلينجهام في تصريحات صحفية:" أشعر بحماس كبير مع قرب مباراة الكلاسيكو، في الحقيقة أنا ممتن للجماهير وأتمنى أن أواصل تقديم ما يجعلني أرد لهم هذا الدين".

وأضاف نجم ريال مدريد: "المدرب يمنح اللاعبين حرية كبيرة، لذلك تجد أن هناك قوة كبيرة في الفريق بعيدًا عن الفروق الفردية، لقد سجلت 11 هدفًا وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع:" الذكرى الأفضل لي في الكلاسيكو هي احتفال كريستيانو رونالدو الايقوني بعدما سجل هدفًا في مرمى برشلونة على أرضية كامب نو".

وواصل:" دائمًا ما أتذكر احتفال كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد حينما طالب بالهدوء هذه الصورة أيقونية".

المصري يتسلم كارنيهات الثنائي بعد أزمة انتهاء أزمة الزمالك

تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري كارنيهات الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت بشكل ودي.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ودخل النادي المصري معسكرًا مغلقا بمدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء استعدادًا للقاء المقرر إقامته على ستاد برج العرب.

الزمالك يستقر على دفع مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المالية المتأخرة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب دفع مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، دفع مستحقات أوسوريو المتأخرة، كنوع من الاستقرار لفريق الكرة والجهاز الفني بالكامل في الفترة الحالية.

يختتم نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

رسميًا.. البنك السعودي للاستثمار راعي رسمي لنادي ريال مدريد



أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع البنك السعودي للاستثمار ليكون راعي للنادي في الفترة القادمة في الدوري الإسباني.

ليكون هناك دخل لنادي ريال مدريد بخلاف نسبة الحصول على البطولات العالمية والمحلية لنادي ريال مدريد.

