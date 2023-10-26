نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمك يستعد طريق الانتصارات بفوز ثمين أمام الأخدود بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ضمك الفوز علي نظيره الأخدود بثنائية نظيفة خلال لقائهما في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين” خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

أهداف المباراة

افتتح فريق ضمك الأهداف عن طريق أحمد زين في الدقيقة 53 من زمن المباراة حيث توغل اللاعب وسدد أرضية في أقصى الزاوية اليمنى للشباك، وعزز ضمك تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق جورج كيفين نكودو في الدقيقة 69، وأحرز الأخدود هدف بعد دقيقة واحدة فقط لكن الحكم ألغى الهدف.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

رفع فريق ضمك رصيده إلى 13 نقطة صعد بهم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين جمعها من الانتصار في 3 مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسر مثلها ونجح نجومه في تسجيل 18 هدفًا في حين استقبلت شباكه 17 آخرين، أما الأخدود فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، من 11 لقاء فاز في لقاءين وتعادل في واحد وخسر 8 لقاءات، حيث أحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 16 آخرين