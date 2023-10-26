نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد يقسو على أنيمبا ويسجل ثلاثية في الشوط الأول من إياب الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهي الوداد المغربي شوط المباراة الأول أمام نظيرة أنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، المباراة التي تجمع الفريقين في إطار دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي على ملعب مركب محمد الخامس بكازابلانكا.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الوداد وأنيمبا

وقد تمكن العملود من إحراز هدف التقدم الأول في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بينما عزز النتيجة جمال حركاس في الدقيقة 38 من شوط المباراة الأول.

واستطاع لاعب الوداد المغربي يحي عطيه الله أن يؤكد أحقية صعود الفريق البيضاوي بتسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول، لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة يدخل الوداد المغربي شوط المباراة الثاني حاسمًا لبطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، حيث أنه صعب المهمه على الفريق النيجيري بتسجيل ثلاث أهداف في الشوط الأول وهدف في مباراة الذهاب لتصبح النتيجة 4 مقابل لاشيء لصالح الوداد المغربي.

وينتظر الوداد المغربي في حال استمرار هذه النتيجة فريق الترجي الرياضي التونسي الذي حسم بطاقه الصعود رسميًا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليكون دربي نصف نهائي الدوري الإفريقي عربيًا خالصًا.