تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تتمسك بالصدارة

تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تتمسك بالصدارةأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبرالجاري.

ولم يشهد تصنيف الفيفا أي تغيير على مستوى المراكز الخمسة الأولى، حيث ظل منتخب الأرجنتين في الصدارة، وخلفه فرنسا والبرازيل وإنجلترا وبلجيكا.

أما منتخب البرتغال، فقفز مركزين، ليحتل المرتبة السادسة، وخلفه هولندا سابعة، وتحركت إسبانيا أيضا خطوتين، لتتقدم للمركز الثامن.

وظل المنتخب الإيطالي في المركز التاسع، بينما تراجعت كرواتيا اربع خطوات للوراء، لتصبح في المركز العاشر.