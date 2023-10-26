"الثالثة عصرا" لعنة تطارد الأهلي أمام صن داونز في خمس مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي مواجهة جديدة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والتي تقام ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

تقام المواجهة في تمام الثالثة عصرا لتستمر لعنة الثالثة عصرا في مطاردة الأحمر الذي فشل في تحقيق الفوز في معقل الجنوب الإفريقي.

أرقام سلبية للقلعة الحمراء في بريتوريا

وتحمل مواجهات الثالثة أنباء سيئة للقلعة الحمراء، فخلال خمس مواسم تلقى الأهلي هزيمتين بخماسية نظيفة عام 2019، وخماسية مقابل هدفين عام 2023.

أما عام 2020، والذي سعى فيه الأحمر لرد اعتباره عقب الخماسية الأولى، استطاع التفوق في القاهرة بينما تعادل بهدف لمثله.

ونفس النتيجة تكررت عام 2021، لتكون مواجهات الثالثة عصرا غير سارة بالنسبة للأهلي.

الطريف في الأمر أن الفريقين قد كسرا حاجز اللقاءات المستمرة طوال المواسم الخمس الماضية في دوري الأبطال، إلا أن دوري السوبر قد جمع الفريقين في مواجهة جديدة وثالثة خلال عام 2023.