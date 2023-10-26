نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. حل أزمة ثنائي المصري ومعسكر مغلق للفريق وتفوق الشباب والسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

انفراج في أزمة ثنائي المصري

توصل مسئولو فريق المصري البورسعيدي ومجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، إلى اتفاق بين الطرفين بشأن أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور واللاعب أحمد عيد، والمنضمان لفريق المصري بداية من الموسم الجديد، رغم ارتباطهم بعقود مع القلعة البيضاء.

وتنازل مسؤولو القلعة البيضاء عن الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة بشأن إيقاف وتغريم اللاعبين، وحصل عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي على كارنيهات اللاعبان للمشاركة في المباريات المقبلة.

إعلان قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق لمباراة الغد، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع:

حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط:

نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى شلبي.

خط الهجوم:

ناصر منسي - سيف الجزيري.

وشهدت القائمة استمرار غياب الثنائي محمد عبد الشافي واللاعب عمرو السيسي، فيما عاد إلى قائمة الفريق المدافع حسام عبد المجيد وحارس المرمى محمد عواد.

شباب الزمالك يتفوق على الداخلية

نجح شباب فريق الزمالك مواليد 2007 في تحقيق الفوز على نظيره فريق الداخلية، وذلك بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

سلة الزمالك تتفوق على هليوبوليس

نجح فريق كرة السلة بالنادي الزمالك تحت 18 عاما في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك أمام فريق هيلوبوليس بنتيجة 75-46.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة من دوري المرتبط، وذلك بجوار كل من:

طلائع الجيش والأوليمبي السكندري وفريق هليوبوليس.