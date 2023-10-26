نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة بعد الانتخابات.. العتال ونصر يدًا واحدة من أجل الزمالك.. ماذا دار بينهما؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المحاسب هاني العتال المرشح السابق بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على زيادة مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس.

كواليس لقاء العتال وهشام نصر

وزار هاني العتال مقر نادي الزمالك واجتمع مع أعضاء مجلس إدارة النادي المنتخب، في حضور المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدراة وحسام المندوه أمين الصندوق بالإضافة إلى عدد من رموز القلعة البيضاء أبرزهم لؤي دعبس.

وقدم هاني العتال التهنئة لهشام نصر لفوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث أكد له أنه سيظل في خدمة نادي الزمالك.

من جانبه قال هشام نصر للعتال إن نادي الزمالك يحتاج إلى مجهوداته في الفترة المقبلة مؤكدا أن مجلس الإدراة قرر الاستعانة به في عدد من الملفات التي تتعلق بالنادي الأبيض.

وسلم هاني العتال لمسؤولي الزمالك الدفعة الأخيرة من ملابس فرق قطاعي اليد والطائرة، التي تبرع بها لصالح اللاعبين منذ ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة.

وفي نفس السياق، اجتمع ممثلوا مجلس إدارة نادي الزمالك مع عدد من رموز وكوادر النادي ودار حديث حول إمكانية المساهمة في دعم النادي في الفترة المقبلة.

من جانبه أكد هاني العتال أنه مستعد لتلبية احتياجات نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعد مساهمته في صندوق دعم النادي، مشيرا إلى أنه سيتواجد بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمساعدة المجلس المنتخب.