نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا..بيراميدز يعلن إطلاق الموقع الرسمي للنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي ببراميدز برئاسة سالم الشامسي إطلاق موقع رسمي لنادي ببراميدز في الفترة الحالية.

سبب اطلاق موقع لنادي بيراميدز

لمعرفة جميع اخبار النادي على مستوي البطولات الإفريقية والمحلية التي يشارك فيها النادي حاليًا.

واختتم نادي بيراميدز تدريباته في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

وحقق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ببراميدز لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.