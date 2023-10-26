نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتسديدة ولا أروع.. عمر مرموش يسجل الهدف الثالث لإينتراخت فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل عمر مرموش هدف فريقه آينتراخت فرانكفورت الثالث أمام هلنكسي الهولندي ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

مرموش يسجل هدف فرانكفورت الثالث

وفرض اللاعب تألقه في مباراة فريقه، بعد مساهمته في ركلة جزاء، وتسجيل هدف فريقه الثالث.

سجل اللاعب هدفين في البطولة حتى الان، في رحلة حسم التأهل لدور ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل فريق مرموش المركز الثاني في المجموعة، خلف باوك اليوناني صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.

ويأمل اينتراخت فرانكفورت في حسم الصدارة، وتحقيق فوز ثان. بعد فوز وخسارة في الجولتين الماضيتين.