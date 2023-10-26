انت الان تتابع خبر " محمد صلاح" يتلقى ضربه موجعة من العيار الثقيل من المحترف الفرنسي " كريم بنزيما "!!التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قارن ناشطون بين موقف النجم " محمد صلاح" والمحترف الفرنسي " كريم بنزيمة " يشأن موقفهما من العدو ان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.معتبرين إن موقف صلاح كان مخيب للآمال ،بينما موقف كريم بنزيمة " مشرفا.تصدّر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قائمة الأكثر تداولًا في مصر –

التريند- بعد ما خرج عن صمته خلال الأيام العشرة الماضية، ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو مقتضب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يدعم غزة على استحياء.

وقال أحد المغردين تحت هاشتاج «يابن الــ...» مستنكرًا عدم إدانة صلاح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، ومساواته بين المحتل والضحية:

«خارج فى وضع المحايده بشكل صريح من بداية الصراع من ١٣ يوم الى الأن وجي بكل بجاحة طالع بفيديو متعداش الدقيقة حقق فى ساعتين ٦٧,٤ مليون مشاهده بعد فوات

وقال صلاح، في فيديو قصير بثه قبل ساعات عبر حسابه على منصة التغريد العالمية أكس «تويتر سابقًا»: ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف.

وأكمل نجم ليفربول الإنجليزي: ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ.

واختتم بقوله: أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء؛ يجب أن تنتصر الإنسانية.

من جهة أخرى أفادت تقارير في فرنسا بأن لاعب الاتحاد،كريم بنزيمة يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد عناصر في الحكومة الفرنسية، بعد ربطه بمنظمات إرهابية.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، كشف محامي بنزيمة أنهم يفكرون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير الفرنسي بتهمة التشهير والافتراء أثناء وجوده في منصب حكومي.

وقال المحامي للصحيفة الفرنسية: "نحن ندرس اتخاذ إجراءات ضد هذا الوزير، لقانون التلاعب بالمعلومات.. والتشهير أو حتى الإهانة العلنية، لأن هذا الارتباط غير الموجود مع جماعة الإخوان".

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية تؤكد أن كريم بنزيمة سيتخذ إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص كبار في فرنسا وهم:

وزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي اتهمه أنه من جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا.

وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو الذي قالت بإن بنزيمة متواطئ مع حماس. وعضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو الذي قال إن بنزيمة متواطئ مع حماس. والنائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوير الذي طلبت بشكل رسمي سحب الجنسية من كريم بنزيمة.