صلاح البديل يسجل.. ليفربول يكتسح تولوز بخماسية في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة ليفربول وتولوز

سيطر لاعبو ليفربول على مجريات المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى تولوز.

وتمكن جوتا من تسجيل هدف أصحاب الأرض في شباك تولوز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جو جوميز.

وفي الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن دالينجا من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق تولوز.

وجاء واتارو إندو في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف الريدز الثاني في شباك تولوز بتمريرة حاسمة من أرنولد.

كثف لاعبو ليفربول هجماتهم واستطاع نونيز تسجيل هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من كورتيس جونس.

ونجح ريان جرافينبيرش في تسجيل هدف ليفربول الرابع في شباك تولوز في الدقيقة السادسة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ودخل محمد صلاح الذي بدأ احتياطيًا، في الدقيقة السبعين من عمر الشوط الثاني من بدلًا من ريان جرافينبيرش.

واختتم محمد صلاح مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في شباك تولوز في الدقيقة الثالثة والتسعين، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.