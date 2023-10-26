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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول وتولوز اليوم الخميس 26/10/2023 في الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول وتولوز

ونجح فريق ليفربول الكروي الأول في تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدف أمام نظيره تولوز في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ليفربول وتولوز

سجل جوتا هدف ليفربول الأوا شباك تولوز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن دالينجا من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق تولوز.

وتمكن واتارو إندو من تسجيل هدف الريدز الثاني في شباك تولوز بتمريرة حاسمة من أرنولد في الدقيقة الثلاثين.

ونجح نونيز من تسجيل هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء ريان جرافينبيرش في الدقيقة السادسة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليسجل هدف ليفربول الرابع.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الخامس في شباك تولوز في الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

