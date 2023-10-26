نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياكوس يتغلب على وست هام يونايتد ويحقق أول انتصاراته في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أولمبياكوس اليوناني إنتصاره الأول في دور المجموعات عقب فوزه علي نظيره وست هام الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من اليورباليج على ملعب كاراسيكاكيس معقل الفريق اليوناني.

أهداف المباراة

تقدم فروتنيس بالهدف الأول لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 33، وضاعف أولمبياكوس النتيجة بهدف ثاني في مرمى وست هام في الدقيقة 46 عن طريق أوجبونا بالخطأ في مرماه.

وأحرز هدف وست هام الوحيد عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة 87.

ترتيب الفريقين

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أوليمبياكوس إلى أربع نقاط في المركز التالت، فيما تراجع فريق وست هام الإنجليزي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورج، والذي إستغل خسارة الفريق الإنجليزي ويرتقي لصدارة المجموعة الأولى بست نقاط وبفارق الأهداف عن وست هام، بعد فوز الفريق الألماني خارج أرضه على باتشكا توبولا الصربي 1-3.