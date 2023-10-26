مودرن فيوتشر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

تفاصيل مران مودرن فيوتشر استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

خاض لاعبو نادي مودرن فيوتشر تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

وعقد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة الفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط.

وقام لاعبو نادي مودرن فيوتشر بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة البنك الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد القاهرة.