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أحمد جودة - القاهرة - الجمعة .. مباريات قوية وهامة في دوري القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة منافسات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

المجموعة الاولى

1- الاقصر مع كيما اسوان

على ملعب نادي الاقصر ولقاء القمة مع القاع بين فريق الاقصر صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عويس دون نقاط مع فريق كيما اسوان متصدر المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق اسمنت اسيوط بهدف نظيف.

2-شبان قنا مع ديروط

يشهد نادي شبان قنا لقاء صعب بين فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث بقيادة يحيى الخلاوى برصيد 3 نقاط مع فريق ديروط وصيف المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز شبان قنا على فريق قوص بسداسية مقابل هدفين بينما فاز فريق ديروط على فريق الالومنيوم بهدفين نظيفين.

3- الالومنيوم مع طهطا

على ملعب نادي الالومنيوم يلعب فريق الالومنيوم صاحب المركز السادس بقيادة هشام عبد المنعم مع فريق طهطا صاحب المركز الخامس.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط



وتغلب طهطا على فريق ملوى بثلاثية مقابل هدفين بينما تلقي فريق الالومنيوم الهزيمة من فريق ديروط بهدفين نظيفين.



4- اسمنت اسيوط مع قوص

على ملعب نادي اسمنت اسيوط يلتقي فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الرابع بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 3 نقاط مع فريق قوص متذيل المجموعة بقيادة بكر محمد دون نقاط.



وخسر الأسمنت مؤخرا من فريق كيما أسوان بهدف نظيف، بينما تلقي قوص هزيمة ثقيلة من فريق شبان قنا بسداسية مقابل هدفين.

المجموعة الثانية



1- شباب مغاغه مع الترسانة



على ملعب مركز شباب مطاى يواجه فريق شباب مغاغه صاحب المركز الخامس بقيادة حجاج فولي برصيد 3 نقاط فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الترسانة مع المنيا بهدف لمثله، بينما تلقى مغاغه الهزيمة من فريق بنى مزار بثلاثية نظيفة.



2- المنيا مع نجوم مصر



يشهد ستاد جامعة المنيا لقاء فريق المنيا السادس بقيادة نبيل محمود برصيد نقطتين مع فريق نجوم مصر صاحب المركز الرابع بقيادة عصام عيد برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز نجوم مصر على مركز شباب طاميه بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق المنيا مع فريق الترسانة بهدف لمثله.

3- الفيوم مع بنى مزار

على ستاد كلية الشرطة يحل فريق بنى مزار وصيف المجموعة بقيادة ابراهيم صدقى ضيفًا على فريق الفيوم صاحب المركز الثالث بقيادة سعيد صبحي.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط.



4- الواسطى مع تليفونات بني سويف



على ملعب نادي الواسطى يخوض فريق الواسطى صاحب المركز السابع بقيادة على حسين برصيد نقطة لقاء صعب مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثامن بقيادة محمد جوده دون نقاط بعد الهزيمة من فريق الفيوم بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الاولى