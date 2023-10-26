نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام الحزم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مجددًا في فخ التعادل، موصلًا نزيف النقاط عقب تعادله مع نظيره الحزم، بهدفين لكل فريق، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

أهداف اللقاء

وتقدم الاتحاد أولًا عن طريق الفرنسي كريم بنزيما بعد تمريرة متقنة من مواطنه نجولو كانتي، واستلم الكرة وسدد داخل شباك إبراهيم زايد حارس الحزم عند الدقيقة 26، وعلى عكس مجريات المباراة استغل محمد فؤاد خطأ دفاعي من لاعبي، الاتحاد ليتمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 63.

وعاد أصاحب الأرض باحراز الهدف ثان عن طريق حسن كادش بعد تلاعب بنزيما بدفاع الحزم ومرر كرة أرضية، لم يجد صعوبة في اإسكانها الشباك عند الدقيقة 81، ورفض سليماني لاعب الحزم خسارة فريقه مدركًا التعادل بعد متابعة كرة ساقطة من البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد عند الدقيقة 87.

ترتيب الفريقين

واكتفى كل فريق بنقطة من منافسه ليرتفع الاتحاد إلى 21 نقطة في الخامس، بينما وصل الحزم إلى النقطة السابعة مواصلًا صحوته مع الأوروجوياني كارينيو مدربه الجديد.